羅致光指安老院不敷應用　議員轟資源用晒大白象工程

香港面對人口老化問題，勞工及福利局局長羅致光今日(29日)在網誌表示，過往4年平均每年約有1.5萬名符合入住安老院資格的新申請人，增幅穩定，但估計20年後每年增幅會是今天的4倍或以上。他認為，不論政府如何努力，即使以後每年啟動19間資助安老院的興建工作，仍只是在「追落後」。

他指出，香港由2015年至2019年間增加8間津助或合約安老院，一般每間安老院的資助宿位約為100個，而興建一間資助安老院由物色地點到完成，往往要7至10多年，所以該8間安老院的興建起動工作，都是在再前一屆、甚至更前一屆政府所啟動，估計今年啟動19間安老院的興建工作，到落成和入伙時，今屆政府可能亦已換屆。羅指，政府在2017年公布的《安老服務計劃方案》指出，長遠策略除了修訂《香港規劃標準與準則》以加強規劃工作，認為更需要加強家居與社區支援服務，以及改善長者健康與加強健康管理，延長長者的平均「健康壽命」。

立法會福利事務委員會主席鄺俊宇批評指，政府一邊叫痛、一邊不懂止血，認為人口老化不是一時三刻問題，亦已多次在立法會上提出要有「十年百院」，即10年要有100間安老院舍才可應付需求，但政府只將資源用作興建大白象工程，過去大型基建10年超支600億港元，單是沙中線工程最新超支已達100億港元，院舍不足是客觀事實，「我見唔到政府有幾落力做囉。」

他又批評港府未有大刀闊斧，動用資源處理安老院舍問題，「香港唔係無地，只係無善用資源，好多閒置土地都無用到，點解唔可以進一步規劃」。