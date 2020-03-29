楊偉雄批剪手帶出街極不負責　發現異常會嚴肅跟進

新冠肺炎疫情持續惡化，政府要求所有外地返港人士必須強制14天家居檢疫，惟連日有「手帶人」在社區出現，更有人剪去手帶外出。創新及科技局局長楊偉雄今(29日)在網誌中表示，本月19至25日的1星期內，有逾3萬人經機場入境時獲發手帶並接受家居檢疫，他批評部分受檢疫人士剪手帶出街的行為極不負責，會增加病毒在社區傳播風險，呼籲受檢疫人士嚴守居檢疫措施，又指政府資訊科技總監辦公室系統一旦發現異常情況，會交予衞生署和警方嚴肅跟進。

楊稱，資科辦推行監察手帶配合流動應用程式，利用科技大學研發的「地理圍欄」(Geo-Fencing)技術，偵測環境大氣電波接收的各種電子信號強弱變化，透過人工智能分析，從而得知受檢疫人士是否留在居所，相較於全球定位系統，在準確性、用電量與保障私隱方面，更適合香港家居檢疫。

楊又解釋，早於2月下旬起先後訂貨11萬多條監察手帶。奈何在未全面復工的大環境下，來貨速度無法追上檢疫增加速度，令政府延至近日才大規模使用。他續指，雖然一直引入多種科技支援家居檢疫，但科技只是幫助工具，始終要靠大家合作。