會否延長4人聚集禁令 　陳肇始：須評估市民自律性

限制4人聚集的「社交戒嚴令」今日（29日）實行，食物及衞生局局長陳肇始出席一個電視節目時重申，限制措施不是以票控數字為指標，而是希望透過市民自律而減低病毒傳播風險。政府會評估整體情況，包括市民是否自律、新增個案情況，以及海外人士回港數字等，再決定是否有需要延長政策。

陳肇始說，3月前本港每日有零星個案，控制情況有一定成果，但3月後隨着大量海外人士及留學生返港，輸入個案急增，新增個案飆升會對醫療體系造成壓力，必須阻止聚集而衍生的個案。而未來兩星期非常關鍵，因此推出措施刻不容緩。

被問及要減少至什麽指標，才不再延長限制措施？陳說，政府需以多角度評估，希望市民自律到變成習慣，同時也會評估新增個案對醫療體系帶來的壓力，以及海外人士回港的數字等，再決定是否有需要延長或停止政策。

她又說，條例下政府還有禁止堂食以及限制食肆營業時間等一些措施未使用，希望市民能合作地「自我圍堵」，政府會繼續留意周末的食肆人流，並鼓勵上班人士多外賣。

至於持食肆牌的卡拉OK為何不直接納入禁止營運規管？陳指，政府非有「走盞」，而是某些地方特別高風險需要先管制，但强調沒有確診個案的不等於無風險，不排除有進一步措施。

另外，政府今日將病毒檢測擴至所有外國抵港者，無病徵會照派唾液樣本瓶。陳肇始透露，至今共派出6000樽樣本瓶，暫時收回75%，即4000幾個樽，會研究是否需要强制要求有關人士交回樣本。