睇樓限人數勢打擊新盤銷售　業界促撤辣救市

為防控新冠肺炎疫情蔓延，政府立例禁止多於4人的公眾聚集活動，而新盤銷售亦是受限的活動之一。多家發展商都表示會配合新例抗疫，惟有市場人士指出，新例對新盤銷售部署肯定有影響，4月上半月或無新盤推出，建議政府撤銷樓市辣招，激活樓市需求。

對於新盤銷售活動不獲豁免於人羣聚集限制，新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，旗下樓盤的示範單位及現樓參觀，於疫症初期已經分流及限制人數，現時只是跟隨人數指引，並會更嚴格執行安排各批參觀者的距離。同時將繼續保持地方的清潔與消毒，希望疫症早日過去，香港市民能恢復正常的社交。

會德豐地產常務董事黃光耀回應指，旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI的展銷廳，已作出新安排以配合政府要求及公眾安全為首要考慮條件。有關措施暫時執行兩星期，需要發展商、地產代理及買家共同配合及遵守，希望對銷售運作不會造成大影響。而永泰地產旗下各樓盤的示範單位，即日起限制每組參觀人士連代理在內最多4人，每組須分批進場，客人亦必須佩戴口罩，物業管理處亦會為客人探熱，並有消毒搓手液讓參觀人士使用。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，禁逾4人公眾聚集措施實施，對新盤銷售將造成衝擊，相信發展商會配合政府抗疫，將會嚴格執行新例。他預期4月上半月不會有全新樓盤開售，全月一手住宅交投量，料將按月急挫一半，至約400宗水平。他指出，面對當前市道，政府應該「大大力」撤辣，無論額外印花稅、新從價印花稅以至買家印花稅，均是適當時機作出檢討及調整，重新激活樓市需求，並可吸引外資流入香港，這樣樓市才可再現支持。

他續稱，目前不少企業及商界經營困難，若政府落實撤辣，有助令物業價格回穩，銀行亦會放寬借貸，協助身陷困境的商界可獲得資金周轉及「翻身」。