市建局防疫症傳播　檢視天台排氣管設計及清毒淨化　

本港已有兩幢舊式公屋先後發生同座向住戶確診新冠肺炎，令人關注喉管播毒危機。市建局行政總監韋志成發表網誌指，香港屬高密度城市，當社區爆發疫情時，病毒通過樓宇的公用地方以及喉管傳播的風險便會相應提高，市建局會重新檢視轄下安置大廈項目的樓宇狀況及公用設施的維修保養，如改善大廈天台的污水排氣管的設計，避免污濁空氣吹向單位，並探討將污水管所排出的空氣消毒淨化的可能性，期望減低病毒在高層單位傳播的風險。

韋志成指早前本港有同座大廈的住戶先後確診新冠肺炎，讓人關注有關大廈的環境、建築或喉管設施是否妥善，以致病毒有可能於同座大廈傳播。市建局今年第一季，已協助約40宗個案的樓宇工程招標，以聘請顧問或工程承辦商，涉及約4000個單位，這些個案全部均已收到屋宇署和消防處發出強制驗樓令、維修令或消防安全指示等命令，當中包括涉及維修及更換失修破損的渠道喉管等工作。

另外，市建局早前以四幢安置大廈項目作預防性維修的試點研究，部分已加裝監測設施運作的感應器，協助管理人員加強監測各層防火門、大廈水泵、水缸和電力裝置等的運作狀況，一旦發現問題，例如防火門未能關上，感應器便會將故障信號傳送到中央屋宇裝備監測系統，提醒管理人員盡早檢查，以免因疏忽或延誤處理。