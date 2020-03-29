大嶼保育設資料庫　首載東澳古道戰後文化歷史

為保育大嶼山珍貴歷史文化遺產，可持續大嶼辦事處正分階段聘請顧問公司，為大嶼山的村落進行詳細的鄉村文化及歷史研究，目標是發掘大嶼山一些具保育價值的地方和文化故事，設立一個資料庫，首階段會為大嶼山西北地區，即東澳古道沿線的文化及歷史作研究。

東澳古道全長十多公里，以東涌為起點，路經䃟頭、沙螺灣、䃟石灣、深屈等地，至大澳為終點，沿途有不少具歷史、文化和考古價值的地點，亦是行山熱門路線。沿路可見已列為法定古蹟的東涌炮台、大澳楊侯古廟、多條歷史悠久的鄉村、古老的瓦頂石屋、古樸的石圍牆等，其中深石村便見證着香港戰後農業發展的歷史。

文物保育專家吳韻怡說，戰後許多逃往香港的難民來到深石村聚居，期間管轄離島事務的南約理民府，聯同嘉道理農業輔助會（現已改名為嘉道理農場暨植物園），為村民提供農業、畜牧業支援，如興建大型水圳、水壩、地下管道等，以收集山水供灌溉農地。村內一些農舍、豬欄、水池等刻有KAAA的英文字母，是輔助會的英文簡稱，標註着這些設施由輔助會出資興建，輔助會亦為村民提供農業貸款，並派發種子、牛隻、豬苗和雞苗等。