網民熱話：貨車司機極失魂　車門「生劏」貨Van

開車前確保車門關妥是理所當然，不過有司機往往因一時大意，結果導致意外。近日有貨車司機疑送貨後未關好尾門，結果車門在行車時吊吊揈，橫掃停泊路邊客貨車，除了擊爆玻璃外，更將車身「生劏」，不過網民卻錯重點，笑稱是客貨車囤積大量食米的「報應」。

網民Yin Chong昨日(28日)將該段車Cam片上載於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段由被「施襲」的客貨車後置車Cam所拍，片段開始，貨車疑送貨後離開屋邨，惟司機卻未發現尾門未關上，車門沿路一直搖晃，直至駛近一架停泊路邊的客貨車，車門一下重擊，客貨車尾門玻璃應聲爆裂，碎片四散，片段雖然在此完結，但客貨車司機事後上載多張車身損毀照片，包括尾門玻璃粉碎，車身被劏出一條深深坑紋，而載着大量食米的尾箱，則散滿玻璃碎。

網民看過片段後，都直指貨車司機離譜，更擔心貨車司機不顧而去而「冇仇報」，不過隨即有人教路：「架車側邊有公司名，睇原file逐格playback睇吓，估唔估到公司名啦！」「條邨有cctv，點會冇仇報？」亦有人關心客貨車司機，「如果你會整番，呢幾個月你都會掃到啲玻璃碎出嚟」，更有人將焦點放在客貨車放有大量食米，「個天罰你搶米」，不過有人估計司機只送貨，「唔係好似，佢真係去送貨㗎！」

網民有話說

Nelson Chan：尾門咁樣搖法都睇唔到，個司機係咪發緊夢

North Yip：做依行一定要有記性，冇記性既話就好危險

Otto Chong：重點去晒米度

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