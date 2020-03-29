港府限制食肆酒吧迎客　業界齊轟補貼未有下文

政府昨推出新防疫措施限制食肆酒吧迎客，有業界人士怒轟港府推行措施無深層考慮，宣布和實行時間相距不足24小時，令不少小店難以實行，變相要求小店「唔做生意」，質疑「係咪食肆停14日就會無事」，港府仍未有實際補貼政策推出，將令店舖百上加斤。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，昨晚10時曾到蘭桂坊視察人流，全區域人流僅有20多人，直言措施令業界「幾傷，小店幾乎無客」。他指，小店原本只有10張枱，但食客限半和1.5米距離的要求，令小店更難支撐做生意。他又指，有關政策明顯缺乏深思熟慮，故希望政府第二波支援會加大力度，才能協助業界。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則批評政策推出相距不足24小時，食肆霎時間難以買到探熱針，「有小店問我，係咪無探熱針就唔可以營業。」他又指，港府政策偏向大集團，而中小規模食肆幾乎已不能再支撐，但所謂金錢補貼形式仍未有下文。

香港酒吧業協會會員陸偉強則認為，疫情爆發非酒吧業造成，而是有患者在外不斷源頭播毒，但政府卻將責任轉嫁至酒吧，變相懲罰業界。港府早前更「妖魔化」飲酒行為，指會有親密接觸，當日言論一出已令生意一落千丈。

香港調酒師工會主席侯翠珊則表示，港府的補貼機制根本未有指明細節，而且酒吧早在政府推出措施前已推行清潔洗淨安排，港府遲遲未有實行全面封關和強制隔離，才令疫情未有改善。她建議政府應負起責任，提出實則補貼措施，倣效英國的政策，停擺同時並為員工作補償。