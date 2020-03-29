逾9成半人指區選暴力不公平　鄧家彪批選管會無法杜絕

去年區議會選舉在修例風波期間進行，不少候選人的辦事處被破壞，更有公眾人士受襲。勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪今（29日）發表網上問卷調查結果，指逾9成半受訪者認為去年區選在暴力與種種不公的情況下進行。他指去年區選的投訴個案較2015年區選激增數倍，其中投票安排的投訴火速飆升23倍，更出現多項新型投訴種類，批評選舉管理委員會提出的改善建議欠缺實效、未能杜絕相關問題。

鄧於本月1至27日發起網上問卷調查，並成功收回684份回應。根據調查，96.3%的受訪者認為去年區議會選舉在社會暴力的情況下進行，嚇怕建制派支持者；98.7%的受訪者認為連儂牆張貼對建制派候選人的人身攻擊，對選舉並不公正；95.5%的受訪者投票當日有市民「排完又排」，阻撓選民投票；96.7%的受訪者認為存在人數與票數不符；有98%的受訪者同意票站在點票期間，有「黑衣人」叫囂及指罵，造成不公及影響選舉結果。

根據2015年及2019年的兩份選舉報告書顯示，去年區議會選舉的投訴個案比2015年激增數倍，其中與投票及點票相關的個案上升約23倍、點票安排的投訴更由1宗爆增至21335宗，並出現「冒充他人投票」、「與投票有關的欺騙行為」及「投票站內違規行為」等新型投訴。

鄧稱，面對以上種種問題，選管會未能回應上屆區選的暴力與不公問題，提供的建議更是不痕不癢，難以令人相信日後選舉會在公正、和平、文明的情況下進行。他要求選管會及選舉事務處解決五大問題，包括保障候選人、義工及政黨的安全、解決連儂牆及網上的謠言問題、保障體弱人士及周日上班人士的投票權利、保證取票及點票在公正及有效率的情況下進行、保障投票站及點票站的安全及秩序。