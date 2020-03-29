善信趕往黃大仙祠參拜　遲來情侶擬重擇婚禮吉日摸門釘

新冠肺炎疫情肆虐，嗇色園昨日(28日)宣布明日(30日)起暫停開放黃大仙祠14日，由於黃大仙祠早前已縮短開放時間至下午2時，不少善信今日(29日)趕在2時關閉前拜神祈福，亦有部分人不知黃大仙祠提早關門，最終「摸門釘」。

東網記者下午1時許到黃大仙祠視察，不少善信正「趕尾班車」，手持香燭元寶入祠拜神祈福，有人拿着籤筒，希望到解籤檔解籤，惟通道今早已落閘，僅限已預約人士內進。

黃先生與未婚妻下午2時許才抵埗，結果「摸門釘」。他們表示原定7月舉行婚禮，但疫情下未能外出籌備，故決定延期至年底，今日想為婚禮重擇吉日，但事前不知祠方提早在2時關門，惟有待14日後再來。

善信梁先生指，以往每年農曆新年都會到黃大仙還神，惟現時疫情嚴峻，未敢外出祭祀，得悉黃大仙祠明日暫停開放後，一家三口今日便前來祈求身體健康。他表示不擔心參加宗教活動會增加染疫風險，因為自己已做足防疫措施、戴上口罩等，盡量遠離人群。

黃大仙祠職員表示，往日祠內人頭湧湧，疫情爆發後人流減少超過一半，今日人流稍稍回升，但已大不如前。她又指，該祠自2月5日起，每日都提早3小時至下午2時關閉，明日暫停開放後職員仍會回祠上班，進行清潔消毒。