天水圍超市大米清空以麵代替應市　市民呻撲米好煩

新冠肺炎疫情愈演愈烈，搶購潮再現！港府實施「社交戒嚴令」，今日(29日)起禁止4人以上聚集，不少市民見狀即分頭行動，出外搶購食材及日用品，為留家抗疫作準備。天水圍多間超市的白米均被一掃而空，超市員工惟有於米架擺出即食麵「應市」。有市民直言今早四出走訪超市買米亦不果，苦訴社會動輒掀起「盲搶」購物潮。另有茶樓表示新一輪防疫措施下，客量大減，惟有轉推外賣菜式救亡。

分別位於天水圍天耀、天盛及天瑞的超市今日呈現一個共通點，就是白米貨架齊齊被清空，架上僅餘小量糙米無人問津。超市貼出告示表明，每人限購雞蛋及米各兩件，雞蛋方面在限購下仍貨量充足；反觀白米方面，貨架則堆滿即食麵。超市員工「以麵代米」予顧客選購，現場恍如形成一道「麵牆」。超市內其他貨品如食油、蔬果、廁紙及清潔劑等，則未見搶購情況。

至於街市方面，各類食材供應無異樣，有雞蛋攤檔員工呂小姐表示，雞蛋大受市民歡迎，每日售賣逾2000隻雞蛋，「日日清」！她指眾多國家來貨中屬日本最貴，而近月的來貨價比以往貴約30%。

市民孫女士表示，昨日從新聞報道得知有人搶米，故今日休假即出門「撲米」，「好驚、好擔心(米被搶購一空)就出嚟買米，屋企米量唔夠一家五口食10日」！她直言受近日社會不時掀起的搶購潮而困擾，「好煩，之前廁紙都有人搶」！市民陳女士指，昨晚「急急腳」叮囑兒子出門搶米，擔心稍後會被搶購一空，「驚之後冇米食」。她的手推車裝了雞蛋及支裝水，並表示若超市沒有限購要求，會再多買食材回家作抗疫準備，「可以買梗係要買多啲啦」。

年屆70歲的馬婆婆就指，早前因避疫而留家三周，大感苦悶，故今日出門為家人採購雞蛋等食材，她又執起紙皮準備帶回家，表示將放紙皮於家門外，供家人入屋前為鞋子噴酒精消毒。

天水圍一間茶樓的經理金女士稱，茶樓為生意止蝕，於上月休業近20日，即使近日重開，生意亦未見好轉，客量減少三分之二，生意亦大跌80%，故本周推出外賣自取的特價菜單，希望刺激生意，挽救營業額。

另一間茶樓的經理黃先生表示，新抗疫措施下要做更多準備工夫，都無辦法。茶樓將枱數減一半至50張枱，每枱限坐4人，門外提供消毒搓手液並為客人量體溫。他指昨晚(28日)及今日均有食環署人員到場巡查，今日是周日，亦只有平日的三分之一客人到場飲茶，「靠街坊客人支撐生意，星期日早市尚可以，午市客人仲少」。