修例風波：涉煽動暴力分化　警冚TG群組拘男管理員

反修例風波帶來的衝突不斷，警方留意到過去9個月，有人利用網上社交平台散播仇恨言論及虛假資訊，藉此分化社會、鼓勵不守法，其中更煽動暴力，包括向持不同意見人士使用武力、製造汽油彈和鏹水彈等危險品，縱火、佔領道路及阻塞鐵路等。

網絡安全及科技罪案調查科經深入調查後，前日(27日)展開行動，在屯門拘捕一名32歲本地男子，涉嫌「煽惑他人作出傷人罪」 及「煽惑他人作出公眾妨擾罪」，行動中檢獲一部手機及一部手提電腦。被捕男子現正被扣留調查。消息指，被捕男子姓蕭，任職保險經紀，為即時通訊軟件Telegram群組「開掛之達人」的擁有人及管理員。

網罪科警司莫俊傑表示，警方正循多方面調查案件，並會徵詢律政司意見，研究被捕男子是否干犯其他罪行，包括作出具煽動意圖作為，以及有無違反高等法院於去年10月所頒發的禁制令，從而觸犯藐視法庭罪。他指出，該頻道參與者有逾21,000人，具有一定影響力，內容含有大量煽動性違法訊息，警方將會關閉頻道。

莫俊傑提醒市民，互聯網上雖然能夠找到大量資訊，但不法之徒亦會利用網絡不斷散播虛假訊息，加深仇恨，市民要小心留意，多加分析辨清真偽，避免受教唆進行違法行為。網絡世界非無法可依，市民切勿以身試法。