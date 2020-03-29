限4人聚集拜山人數大減　孝子賢孫：四周圍都冇人

新冠肺炎疫情持續，港府早前頒布「社交戒嚴令」，限制市民在公眾地方不得多於4人聚集，未有豁免拜山情況。今日不設接駁巴士前往將軍澳華人永遠墳場，拜山人士需徒步前往。下午2時許，油塘站附近未見有大批孝子賢孫聚集，出發往掃墓的人士極少，墳場人流稀少，靈灰閣只有零星市民出入。

葉氏夫婦和子女一行4人到場掃墓。葉先生指每年都會提早一周拜山，但今年發現少了一半人。葉太補充說：「 拜祭嘅時候四周圍都冇人。」她表示以往會有約20人一同拜祭，但今年因應新措施特意限制4人內，與其他親友分開拜祭之餘，又會叫老人家留在家中。

祭祀使費方面，她指因拜祭人數減少故花費同樣減少，會簡化程序，今年只用100多港元購買「衣包」等用品，以往買燒豬已用約700港元。她指以往完事後會一齊食祭品，但今年為免聚集和除口罩，不會在外逗留。

一行5人的陳先生強調是一家人來掃墓，「梗係話一家人嚟啦」。他形容今年掃墓情況「冷清清」，又指拜祭人數減少「冇九成都有八成」。他表示每年都會提早大約一周拜山，以往很多人排隊候車上山，但今年人數非常少。

陳先生以往會一行10多人拜祭祖先，但今年只安排自己的家庭進行。對於新措施規定非同住家庭不得多於4人在外聚集，他不滿未有豁免拜山人數，「孝子賢孫拜山都限制」！因應疫情嚴峻，他指拜祭完畢會直接回家，不會在外面用餐。