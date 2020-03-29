西九龍軍裝警初步確診新冠肺炎　消防總隊目女兒英國回港確診

再有警員初步確診新冠肺炎，明愛醫院一名31歲男病人初步確診，他報稱任職警員，據悉，駐守西九龍總區，曾發燒至攝氏38度，肺部有纖維鈣化現象。

今次已是第3宗警務人員涉及新冠肺炎個案，一名48歲許姓警員，居於油美苑潤美閣的紀律部隊宿舍，上月18日曾與多名同袍出席飯局，他同月20日確診，有份出席該飯局的59名警員亦被界定為密切接觸者，需要隔離。

一名女警於上周四（26日）確診感染新冠肺炎，衞生署界定8名駐守深水埗分區的警務人員為密切接觸者，當中5人初步檢測結果均呈陰性，其餘3人正等候檢測。至於曾在女警無戴口罩情況下為女警抽血的2名明愛醫院抽血員，病毒檢測呈陰性，會入住檢疫中心隔離。

另外，一名18歲的女患者，報稱居住紅磡已婚消防人員宿舍，消防處回覆東網表示，處方一名駐守港島行動總區屬員，其女兒日前從英國回港，抵港後自行到該屬員居住的消防宿舍單位內獨自進行家居檢疫。3月27日，該屬員女兒收到衞生防護中心通知其樣本檢測結果對病毒呈陽性反應。據了解，該名消防人員為駐守港灣消防局，職位為署理消防總隊目。

消防處表示，在患者回港前，有關屬員及其同住家人已搬往其他居所暫住。該屬員的家人曾到宿舍單位門外協助拿取其女兒的唾液樣本，以進行病毒測試；期間雙方未有直接接觸。衞生署亦介定他們並非密切接觸者，無需進行任何醫學監察。

該屬員現時照常當值，而至於相關消防局已經進行消毒，並已提醒各人員注意個人衞生，提高警覺。