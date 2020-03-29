上海理髮店月蝕逾4萬元　經營40年不敵疫情明日結業

在新冠肺炎疫情衝擊下，各行各業大受打擊，其中位於北角渣華道近40年的上海僑冠理髮店更不敵肺炎疫情，被迫於明日（30日 ）結業。理髮店老闆高先生指生意受疫情影響，大跌三分之二，過去兩個月平均每月虧蝕至少4萬港元，於數日前決定結業。他又指鋪位租金每月約7萬港元，即使業主願意減租也決定結業，稱「冇本錢蝕啊」、「減租都做唔掂」。至於未來路向，他表示會繼續尋找工作，但未有考慮「重出江湖」。

今日是理髮店最後1日營業，有年輕人特趕往理髮並在店內拍照留念。高老闆為1名女客人剪髮後亦稱不用付款，惟女客人堅持付款，更向老闆送上1封利是。高雖堅拒受訪，卻願意與傳媒閒談，期間透露該女客人居於新界，他以前曾為女客人的媽媽剪髮，又指女客人偶爾亦會到北角探望他。

居於北角、17歲的陳先生表示，上海理髮店有懷舊歷史，而且近年潮流興復古，因此數月前刻意前往剪髮。他稱上海理髮店較坊間的髮型屋細心，對於理髮店即將結業感到可惜，又表示未來亦會再尋覓其他上海理髮店剪髮。

居於新界的吳先生特意前往剪「最後一次髮」，他於數年前開始到該理髮店剪髮。他表示，上海理髮店的師傅手勢比較好，髮型保持得相對較耐。對於該理髮店結業，他認為「冇話可唔可惜嘅」，認為店內師傅也年邁，即使沒有疫情也應會退休。

居於附近的黎先生年輕時已到該理髮店剪髮，他指理髮店已有一定歷史，在北角區內亦為人熟悉，對於結業感到有點晞噓。他表示，每次到理髮店不止理髮，還會剃鬚，又指上海理髮店的師傅較坊間的好。