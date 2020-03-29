香港一女子初步確診 曾赴澳門6日

香港1名40歲女子初步確診新冠肺炎，曾經到過澳門快餐店用餐。

新冠肺炎疫情持續，澳門衞生局表示，今日(29日)中午收到香港衞生署通知，1名40歲女子初步確診新冠肺炎，她於3月22至27日曾到澳門，期間曾與1名外籍僱員接觸。澳門當局已安排這名外僱到山頂醫院進一步檢測，稍後會被列為密切接觸者，送到路環高頂公共衞生臨床中心接受醫學觀察。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好稱，這名香港初步確診者於上周日(22日)抵澳門，23至26日每天下午2時到新馬路Jollibee餐廳用餐，其餘時間主要去營地街市買菜，暫時未確定患者在澳門的住宿地點，稍後會再作公布。

香港當局表示，這名初步確診者感染源頭相信與早前的酒吧和樂隊群組有關。

另外，山頂醫院醫務主任羅奕龍稱，澳門昨日(28日)新增2宗確診新冠肺炎病例，至今累計確診37宗，其中第18宗確診個案轉為重症，該患者為50歲澳門女居民。她於本月21日上午由美國紐約經香港返澳，經港珠澳大橋入境時被測出發燒，在送院當天確診。患者今日開始呼吸困難，血氧含量降低，病變加重。根據國家衛健委診療方案，符合新冠肺炎重症病例。

至於其餘26名正接受隔離治療的確診患者全屬輕症。另有6宗疑似個案仍待排除。