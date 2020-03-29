政Whats噏：羅致光寸預算案提問重覆　議員反批卸責扮委屈

政府上月底公布新一份財政預算案，議員一如往年向各部門遞交多份書面提問。不過，勞工及福利局局長羅致光就喺今日(29日)發表嘅網誌上，大呻勞福局今年收到近千條問題，比其他政策局收到嘅仲要多，又暗寸班議員浪費公帑，問問題前唔做定功課，甚至每年都問返一樣嘅問題。之但係，羅嘅呢番言論就惹嚟議員反擊，批評羅都做過議員，唔通唔知議員係有責任監察政府嘅咩？

羅致光喺網誌上提到，勞福局今年需要回答977題提問，比舊年收到嘅1350題少28%，但仍然係各政策局之首。佢舉例指，要回答一題有關安老服務嘅問題，喺草擬答覆後可能要經10個官員手先到佢手上作最後審批，又重提政府早年估算要答每條問題大約要用4,500元，暗寸班議員嘅提問洗咗局方數以百萬元計嘅開支。

另外，出晒名IQ(智商)高達160嘅羅致光又形容審批問題係「溫習」政策嘅好機會，更加寸爆班議員問問題前唔做定功課。佢精選咗一啲有趣嘅例子，提到好多議員都追問有關上年度預算案建議嘅其中一項撥款嘅進度，但就指出財務委員會仲未通過相關撥款，仲寸爆有議員竟然問用剩咗幾多錢添！羅致光又寸班議員問嘅問題照抄往年再問一次，仲話以為自己喺度答返上年嘅問題咁話喎。

不過，羅嘅呢番言論惹嚟議員反擊。議員柯創盛（柯仔）指出，議員對官員提問係應有之義，又強調羅自己都做過議員，反問議員見到政府政策有唔清楚嘅地方時，唔通唔問？

柯仔又形容，羅致光IQ高到爆晒棚，就應該簡化官僚答問題嘅流程，盡量壓縮成本，而唔係將呢啲過程數晒出嚟，好似營造自己好辛苦、好委屈咁，強調喺疫情之下有好多人慘過佢。柯仔亦建議羅應該要反求諸己，唔好將啲責任推曬去議員同市民一方，仲提醒佢制訂政策時要貼地啲咁話喎！

羅嘅前黨友、議員尹兆堅（肥尹）就強調，作為官員責備議員問問題並唔恰當，特別係羅都做過議員，唔應該怕面對質詢。肥尹就笑指羅喺網誌中唔小心「露底」，話畀市民知政府有幾咁官僚，即使答一條簡單問題要經由十幾個官員處理，又話唔排除有同事重覆問問題係為咗增加政府行政成本，但強調官員喺部分議題上長期都回應唔到議員質詢，作為議員當然要問到有答案為止。