警方打擊違例單車及電動車　港島拘3男子

因應近期涉及單車的交通意外，港島總區交通部、中環警區及柴灣分區在前日(27日)起一連3日在港島進行執法行動，打擊違例單車及非法電動車，以確保道路暢順及保障市民安全。行動主要針對單車構造問題，例如「沒有警報儀器」，以及其他嚴重的單車違例事項，如踏單車人士無遵從交通燈號或交通標誌規定、單車載人、鹵莽或不小心踏單車等。

行動中警方共拘捕3名男子，年齡介乎26歲至42歲，涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛，駕駛時沒有戴上認可防護頭盔及在行人路上駕駛。行動中警方共扣查3部電動可移動工具。警方亦向8名人士發出9張傳票，罪名包括單車沒有警報儀器及違反交通標誌等。

另外，警方在行動期間截獲多部懷疑非法改裝車輛，其中4部車輛因不宜在路面行駛而被送往扣留中心作進一步檢驗；另有1部車輛需稍後到驗車中心作檢驗。

警方重申所有踏單車者應遵守交通規例，並確保其單車符合法例規定，例如每部單車應配備警報儀器，在晚間踏單車必須在車頭亮起一盞白燈及在車尾亮起一盞紅燈，切勿在行人路上踏單車、逆線行駛或一邊踏單車一邊使用手提電話等，否則可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。另外，在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。警方會繼續加強執法行動，以保障市民安全。