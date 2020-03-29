堪輿學家預測　全球經濟6至7月將陷崩潰式衰退

疫情衝擊全球經濟，堪輿學家預測西曆6、7月全球經濟將接近崩潰式衰退，失業率將攀升，股災重現，樓價亦會「大冧」，金融風暴勢必席捲全球。最令人擔心的是，委內瑞拉等石油國交易轉以人民幣結算，中美關係緊張，隨時出現擦槍走火的局面。

堪輿學家周漢明指，內地疫情於農曆3月轉好，各省市會陸續解封，經濟復甦將領先歐美。至於香港，疫情在農曆3月最嚴峻，至4月將轉趨穩定，「農曆3、4月，『金旺』，人的肺部開始轉強，疫情會轉好。」至於歐美，則會在農曆7月轉好，股市也出現反彈走勢。

周預測，農曆5月是「破月」、即是西曆6月至7月間，運程全年最差，影響具震撼性，「全球股市同樓市都去到最低點，各地失業率都好高，經濟去到崩潰咁濟。而且唔止經濟差，歐洲等地政治都會好動盪，可能係動亂、搶劫。」他又指，部分石油國交易轉以人民幣結算，今年中美角力加劇，有機會在海上出現擦槍走火情況，「但因為依家行八運，局勢整體較和平，未必會有大戰火，但展示武力、示威嘅情況會多。」

另一堪輿學家蔣匡文根據「天干十二長生」推算，農曆7月為「絕」，有事件「斷尾」之意，加上春分後太陽熱度加強，有助殺滅細菌及緩和病情，預測亞洲疫情有機會有農曆6月開始有所緩和。他指，今年農曆新年後經濟一直向下，直至西曆5、6月見底，惟其後出現星象逆轉，會先出現向好的假象，直至11月至12月，運程再扭轉，政治及經濟將再面臨更大衝擊。

蔣又指，今年是每約19年一遇的「木土相會」，上一次出現於2003年沙士，木星土星相會對世界政局、民生、災禍產生重大影響。再加上2024年起，未來20年是下元九運，對應「離卦」，意味「革新」、「革命」、「兵革」，預計6、7年後有機會發生戰爭。他解釋，2026、2027年屬六十甲子中的丙午年、丁未年，中國在該年均會出現「麻煩事」，有如是1966年的文化大革命，「去到嗰時就擔心會打仗，今年最多都係啲中美嘅航空母艦喺南海有所活動，但唔會真係打。」