葵青區會派口罩現人龍惹不滿　區議員批政策變得快模糊不清

政府早前宣布禁止4人以上在公眾地方聚集。葵青區議會社區事務委員會今（29日）於區內向市民派發合共30萬個口罩，但部分地區派發過程中出現人龍，引來街坊不滿並表示會報警。區議員到場了解後呼籲街坊切勿聚集不果，一度煞停派發，更直言「議員都想做順民，但政策變得太快、唯有照派」。

葵青區議會在31個選區合共派發30萬個口罩，其中葵涌安蔭邨出現大批長者排隊等派口罩，引來部分街坊不滿及表示會報警，有工作人員呼籲市民可分四人一組、隔開排隊以避免人群密集及觸犯法例。當區區議員梁永權到場了解並呼籲市民避免公眾聚集，但勸喻不果後活動被逼煞停。經多名區議員商討後，決定增加站點，包括到大廈對出空地設街站分散人流，活動才得以順利進行。

梁永權表示，本港口罩供不應求導致供應商有所延誤，而政府臨時立法導致區議會無所適從，直言「議員都想做順民，但政策變得太快、唯有照派」。他批評政府宣布的政策模糊不清，並未能清晰告知派口罩時排隊是否屬法例規管，而議員和市民亦不想誤墮法網，導致場面一度混亂。

另外，長期義贈飯菜於有需要市民的深水埗「明哥」陳灼明，昨於社交平台貼文指現階段為配合政府對疫情的措施，逢星期二的店內取飯活動宣布暫停14天，而逢星期四及星期六的服務則會以4人以下的義工小隊進行，派飯活動則不會安排其他義工團參加，直至另行通知。