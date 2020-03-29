政Whats噏：陳健波批泛民阻撓審議預算案 如消費建制又食又拎

立法會即將審議新一份財政預算案，但泛民主派預告，若政府唔將有關警隊嘅撥款抽出作獨立審議，就會拖延審議嘅進度。身兼財務委員會主席嘅保險界議員陳健波（波哥）前日（27日）喺Facebook（fb）上拍片透露，今年嘅特別財委會收到約6,000條提問，批評泛民主派立場行先，消費建制派賺取政治本錢，猶如又食又拎咁話喎！

政府喺新一份嘅預算案中，提出向每位年滿18歲嘅香港永久性居民派1萬元，唔少市民都催促政府簡化行政程序，快啲派錢，但面對泛民會阻撓審議，仲預告會投反對票，唔少市民都擔心會呢筆錢會凍過水。波哥就喺fb上拍片，解釋泛民點解會唔怕市民反枱、堅持咁做，話係因為泛民知道建制派一定會支持預算案。建制派喺議會中佔多數，所以最終都會獲得通過。

不過，波哥就批評泛民經常咁去消費建制派賺取政治本錢，猶如又食又拎。佢又話，其實每一年喺正式審議預算案時，都會先設立特別財委會，邀請各部門到會上充分解答議員問題，佢批評泛民都未聽人解釋，就用立場行先並唔恰當。