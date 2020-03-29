東華三院轄下兩間殯儀館最多加價6.6%　5月生效

東華三院轄下鑽石山及萬國殯儀館將於今年5月1日起加價。

新冠肺炎疫情蔓延，經濟持續不景。據了解，東華三院轄下的鑽石山及萬國殯儀館將於今年5月1日起加價，殯儀館禮堂及靈寢室出租費加3.3%至6.6%不等，高於今年1月的3.7%物價通脹率。

東華三院向業界發出通告，指上述兩間殯儀館均會加價，鑽石山殯儀館禮堂及靈寢室，其中7個普通房加租逾6%，新收費介乎3200至3400港元，惟其中一個普通房減租12.5%，減1000港元，至7000港元。

萬國殯儀館方面，其普通房收費由去年的5500港元加至5800港元，增幅達5.45%；大房全線加200港元，至6200港元，增幅3.3%。東華三院證實，屬下殯儀館的靈寢室及大禮室的租用費用調整幅度由200至1000港元不等。

東華三院回覆時表示，院方的殯儀服務一向以自負盈虧的模式運作，其年度租用靈堂的價格調整一般在4月1日實施，但因應疫情的影響，本年度已延至5月1日調整價格，而是次調整收費只涉及長生店租用靈堂的費用，不涉及親臨院方屬下殯儀館選用直接服務的市民。

東華三院表示，經考慮改善館內設施的費用、員工薪酬增幅、服務承辦商的收費調整、市場負擔能力及接受情況等因素後，而合理調整租用靈堂的費用，新價格與市場收費水平相若。