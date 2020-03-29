政府禁多於4人聚集　馬會未來3個賽馬日獲豁免

新冠肺炎確診個案持續上升，港府今日(29日)起禁止多於4人群組聚集，減少市民聚集。馬會表示，因應條例對賽馬造成的影響，已根據條例的規則及程序向政府申請豁免，並獲政府同意向今日至4月8日期間舉行的4個賽馬日作出豁免。

馬會指，根據政府為豁免而訂明的多項附帶條件，於本周三(4月1日)、下周日(4月5日)及下周三(4月8日)的賽馬日，除練馬師、騎師、相關職員及負責監察馬會的董事外，只容許預先訂座並獲核准的參賽馬匹馬主進入馬場，任何於賽馬日前14天內曾往外地的人士不准入場。所有人士在入場前須填寫健康申報表及接受體溫檢查，並須在場內佩戴外科口罩。

此外，馬匹亮相圈僅容許一名參賽馬匹馬主、練馬師、騎師及助理練馬師進入，亮相圈將實施特別措施，確保每個人群之間最少有1.5米的社交距離。各場賽事後將暫停在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照的安排；馬場內餐飲設施的營運將全面新要求，每張餐桌只會容納不多於4人同坐，以及桌與桌之間最少有1.5米距離。