孕婦擔心疫情不到醫院做產檢　產科護士指可能陷入更大危險

新冠肺炎疫情嚴峻，懷孕媽媽進出醫院難免緊張。有兒科及產科護士長表示，會有孕婦眼見疫情不斷擴散，擔心到醫院接受產檢會有感染風險，但實際上只會令孕婦陷入更大的危險。該護士長指出，產檢延誤有機會令各種常見的併發症無法及早發現，如妊娠糖尿等，建議孕婦按醫生指示進行產檢。

香港港安醫院（司徒拔道）兒科及產科部護士長許靜儀表示，一般情況下，孕婦懷孕初期每4四周須進行1次產檢，中期每2周1次，後期每1周1次。她稱有部分孕婦擔心出入醫院會有感染新冠肺炎的風險，而選擇延遲產檢，但由於產檢可提前發現懷孕期間可能出現的併發症，亦可檢查胎兒發育是否合乎標準，建議孕婦若有需要延後產檢，應提前與醫生商討安排。她亦提醒孕婦出入醫院可佩戴外科口罩、量度體溫及勤洗手即可。

至於初生嬰兒方面，許稱1歲以下的嬰兒不適合戴口罩，因有機會危害嬰兒的呼吸，建議應用透明的膠片阻隔飛沫，一來可讓嬰兒呼吸暢順，亦可觀察到嬰兒的情況。她提醒各位媽媽，回家後應盡快幫嬰兒洗澡，亦應留意市面上的消毒搓手液是否適合嬰兒，家中亦應常用1比99稀釋漂白水清洗。她坦言，疫情下產子壓力比較大，但提醒各位準媽媽及準爸爸，應放鬆心情，享受懷孕及期待新生命降臨的過程，切勿過分緊張。

為讓孕婦安心，該院推出「安心抗炎產科優惠套餐」，可提供母嬰共處一室的病房，亦可安排獨立產房，讓孕婦可以不需要戴口罩生產等，院方亦會注重避免交叉感染，會採用即棄及獨立使用的嬰兒物品。