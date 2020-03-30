東方日報A1：食肆違規湧現　外傭群聚牙煙

禁止多於四人聚集的「社交戒嚴令」昨日生效，首日執行令全港「立立亂」！有食肆懷疑未達標屢遭舉報紛爭多，有派口罩致人群聚集惹街坊不滿要報警。本報已多番提出外傭聚集會成播毒危機，經已有十一宗確診的外傭，昨在周日無視禁令「集體犯聚」，早上開始在中環、旺角和大埔都是外傭一堆堆，旺角道行人天橋高峰期有多達百名外傭逼爆天橋，席地攤開食物分派開餐更屬播毒高危，警員至下午才到場巡查勸喻離開。

外傭習慣周日在公眾地方聚會，「社交戒嚴令」下，昨日這一「例行活動」若超過四人共聚也被禁止，但本報記者昨早到多個外傭熱門聚腳點，均發現該些熱點依舊熱鬧，不少外傭漠視禁令，繼續四人以上聚會，談笑甚歡，亦有「一字形」排開高談闊論。

其中旺角道行人天橋高峰時有百個外傭聚集，她們三五成群席地而坐，最多的一群有七至八個人圍坐開餐，食物在地上攤開，暴露於空氣中，部分人沒戴口罩分發食物後，一邊進食一邊聊天。

另在港鐵大埔墟站附近，外傭違反禁令聚集的情況同樣嚴重。車站附近達運道通往綠匯學苑的隧道裏，有至少廿名外傭聚集，她們幾乎並排而坐，成一字人龍，由於天雨原因，她們更將雨傘撐開，令行人在狹小的隧道裏變得更加難以通過。

中環方面，部分外傭自行發起隔開一點五米距離，但亦有部分外傭漠視禁令繼續多人聚會。有外傭團體自製宣傳單張到場，呼籲同工戴口罩、不要分享食物等，並將部分單張張貼在當眼位置。

以上多區外傭聚集的情況昨日維持了大半日，至下午兩時左右，才陸續有警員到場巡查。在旺角道行人天橋，多名警員要求聚集的外傭提供身份證，並作出勸喻，巡查約五分鐘後便離開。惟警員離開後，外傭又再重聚，情況並未有改善。

外傭Dewi自製食物到旺角道行人天橋與同鄉分享，她指知道超過四個人聚集屬於犯法，僱主亦有提醒她有關情況，所以她會注意衞生，叮囑同鄉取完食物就要離開，分開進食。來港廿九年的外傭Eman同意政府做法，並認為新冠肺炎不挑種族，任何人都有機會感染，故她們亦會提高意識共同防疫，會勸喻其他同工謹守社交距離。外傭Donna則認為政府禁令太過嚴謹，應僅限於有不適或出現發燒、咳嗽等徵狀的人士。

警方回覆指，昨日約早上十一時至下午二時共接獲四宗報案，指在旺角連接洗衣街及旺角道一行人天橋懷疑有群組聚集。警方派員到上址了解，曾兩次向多於四人的群組發口頭勸喻。在規例實施初期，會以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民配合規例的要求，認為公共認知配合比執法更為有效，呼籲市民遵守新規例。

食物環境衞生署稱，自「社交戒嚴令」在廿八日晚上六時生效至昨晚，共巡查三千二百多個餐飲業務處所，發出二百八十個提示（勸喻性質），主要與未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫及餐桌間距未符合規定有關。

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