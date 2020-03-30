東方民調：斬件封關惹民怨　家居隔離頻甩轆

香港一月下旬出現首宗新冠肺炎確診個案至今，港府抗疫措施不到位不及時，斬件式「封關」更激起民怨，單是關閉娛樂場所，澳門二月初已經執行，不少專家早已提醒港府應倣效，當局充耳不聞。有學者斥港府防疫措施落後形勢，出招亂七八糟，限制餐飲人數等措施存有漏洞，認為長痛不如短痛，酒吧食肆停業一段時間，即時切斷傳播鏈，效果或更佳。

大批海外港人回流避疫，香港出現第二波疫潮爆發，惟港府家居隔離措施在執行方面錯漏百出，追蹤手帶漏甩事件多不勝數，如檢疫人士回家後遲遲未收到啟動程式短訊，無法啟動程式；手帶極為寬鬆，可輕易將手帶除下；甚至有人入境時未獲發手帶，成為漏網之魚，監察如虛設。

負責把守最後一關的醫院管理局一樣亂象叢生。港府在亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，惟中心營運僅一日，即爆出調亂四個檢測樣本醜聞，造成兩名患者在社區播毒十二小時。

香港新冠肺炎爆發逾兩個月，行政會議成員林正財早在二月九日已提議港府，應就社交距離落實多項針對性措施；香港醫學專家同樣「三番四次」建議港府強制規定食肆、酒吧、戲院等暫停營業，減少傳播風險，但港府當作「耳邊風」，導致疫情愈趨嚴重。

社區不斷出現隱形病人，不少隔離人士違令四處播疫，蘭桂坊及戲院食肆接連中招，而酒吧群更成為最大播毒群組。香港確診個案持續以雙位數增加，病例突破六百大關。港府提出「禁酒令」亦告吹，取而代之是實施「社交戒嚴令」，限制人群聚集等措施。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強炮轟港府未看清國際形勢，香港疫情加劇，多國個家陸續宣布「禁足令」，要求民眾避免不必要外出，而香港仍容許市民消遣用膳，港府猶豫不決，再次錯過防疫機會。陳又批評港府提出禁酒令欠深思熟慮，影響管治威信；限制社交人數成效亦存疑，四人都可互相傳染，措施「唔湯唔水」，恐怕疫情一樣蔓延，徒添混亂。