東方民調：食肆酒吧未關　難截隱形疫彈

香港確診新冠肺炎累計個案突破六百宗，應驗了傳染病專家警告，疫情瀕臨失控。專家多次建議港府限制社交人數，強制食肆酒吧娛樂場所暫停營業，港府卻一拖再拖，終宣布實施「社交戒嚴令」。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評戒嚴令力度不足，「唔湯唔水」，港府仍未關閉食肆酒吧，無法迅速截斷毒源，而多個國家已實施「禁足令」，港府防疫措施欠果斷，是「唔見棺材唔流眼淚」，受訪者更慨嘆「港府唔急，香港死得」。

面對疫情失控，行政會議通過在《預防及控制疾病條例》之下兩條新規例，第一是禁止多過四人的聚集，但有十二項豁免，當中包括工作間、履行政府功能如法庭、立法會、區議會、記者會、喪禮和婚宴、交通工具等。第二是管制餐飲業務，共有六項要求，包括座位不超過一半、枱與枱之間至少一點五米距離或有分隔設施、每枱不多於四人、食客和職員要戴口罩、進入要探熱、提供消毒潔手液。另有六類娛樂場所要關閉，包括遊戲中心、浴室、健身中心、遊樂場所桌球室、保齡球場、溜冰場等、戲院及派對房間。上述禁令為期十四日，當局認為有需要時，可再發禁令。違者可罰款五萬元及監禁六個月。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百一十四名十八歲或以上市民，對於追蹤手帶推出數日連番甩轆，多人違反家居檢疫令，四成六受訪者批評港府無妥善做好監察工作；兩成五直指家居檢疫成效欠佳；兩成一形容手帶淪裝飾物，形同虛設。

港府靠市民舉報違檢疫令人士，禁酒令跪低告吹，最終宣布限制社交人數，三成五受訪者擔心執法人手不足難監管；三成轟措施失焦藥石亂投；兩成三批評港府抗疫不力，卸責市民。

「酒吧群」成為最大播毒群組，港府關閉六大類娛樂場所，但不包括酒吧，三成四憂慮措施力度不足，無法截斷毒源；三成認為難阻止隱形患者在社區傳播；兩成五批評無對症下藥，「唔湯唔水」。

多個國家已實施禁足令，港府拖延至今才關閉部分娛樂場所，三成三轟港府「唔見棺材唔流眼淚」；兩成七無奈指港府唔急，香港死得；一成八批評港府懶理市民死活。

醫院管理局調亂臨時檢測中心四個樣本，誤令兩名確診者獲准回家，三成六受訪者認為，港府應設多重覆檢機制；兩成七斥抗疫把關輪流出錯；另兩成七歸咎臨時檢測中心系統準備倉卒。

自爆發疫症以來，港府防疫措施一直落後形勢，三成八受訪者批評港府防疫措施猶豫不決隨時玩完；三成五轟港府反應遲鈍；一成五憂香港恐淪為下一個武漢。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫措施歎慢板兼連番出錯，家居檢疫措施更如虛設，限制社交人數執行混亂且執法困難，成效存疑。港府防疫措施力度不足，憂無法阻止隱形疫彈在社區播毒。