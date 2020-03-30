探射燈：行山意外多　準備充足玩得安心

為抗新冠肺炎，大量市民會選擇到郊外行山或露營避疫，不少熱門行山徑人頭湧湧，惟相關意外亦增加，其中大埔新娘潭3天內發生2宗行山奪命意外。有專家表示，行山必須做好充足準備。

行山熱點之一的大埔新娘潭，3月初發生3日2宗的行山墮崖意外，造成1死1重傷。2月底有行山人士行至燒烤樂園時疑失足墮下30米懸崖昏迷，由直升機吊起送院搶救，情況危殆；另1名年近六旬男子月初同樣在新娘潭遠足，步行至仙散石澗時疑失足飛墮瀑布崖底，重傷昏迷，送院搶救後不治。

「行山最緊要安全同環保。」中國香港旅行遠足聯會主席周國強提醒，市民行山前先做好資料搜集，確保行山當日天氣良好及預先熟悉路線；行山當日亦要做足充足準備，確保身體狀況良好，穿着合適行山裝備，預備足夠食水及食物，電話有充足電量，並最好結伴同行，「千祈唔好1個人行山，最好約3至4個朋友一齊行，其中有人熟悉行山路線會更好。」

周又稱明白市民到郊外避疫的心態，但強調雖然郊外環境開揚、空氣清新，但行山人士亦要注意防疫措施，人多時最好戴上口罩，亦可選擇於人流較少的平日行山，「太多人假日一窩蜂去熱門郊遊地點，但其實依家好多人平日都放假，唔一定要喺人最多嘅周末去。」

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