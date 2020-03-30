探射燈：假日排長龍　西貢村巴超載

羅少雄指村巴因超載而發生意外，乘客可能難以全數獲得第三者保險賠償。

有「香港後花園」之稱的西貢遠離市區，行山熱點眾多，但位置偏僻需另外轉乘交通工具前往。其中來往西貢市中心至西灣亭的村巴，在假日時總會大排長龍，甚至出現超載情況。東網記者日前直擊一輛限載28人的村巴，最後乘載31人，超載的3人被司機要求坐在車頭的臨時座位，當中沒有配備安全帶，安全成疑。保險業界人士直指，若村巴發生意外，恐難以索償。

「萬一發生意外，乘客未必可以百分百Claim（索償）足錢，相反我哋（保險公司）仲會向三者索取賠償。」國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指出，村巴若出現超載情況，不論是司機、乘客還是車主皆需負責，因為三方都應明白此舉是違法。一旦發生意外並出現人命傷亡事故，乘客可能無法收取完整的第三者保險賠償，更可能被保險公司追究責任，「至於會賠幾多就要睇個官點判，但係超載嚟講，乘客係無咩機會有藉口免責。」

村巴公司負責人解釋，該公司並不容許超載，現時村巴超載情況已有改善，「間唔中先會有1、2架（超載），有時好夜無車嘅時候，啲乘客明知超載都會逼上車。」

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