探射燈：遠足涉險唔知驚　郊外避疫變玩命

市民一窩蜂前往郊外避疫，但同時發生不少意外，3月初3日內發生2宗行山奪命意外。但東網記者日前巡視西貢及大埔行山及露營熱點，發現不少人無視警告，前往意外頻生的水潭跳水、攀爬岩石、走至崖邊「打卡」，甚至早前營地未關閉時，已有人在危機四伏的湖邊搭建營地，自行生火。有專家指近期行山「初哥」人數激增，不少低估遠足危險性，隨時抗疫不成反送命。

5名身穿泳衣的外國年輕人前一刻還浸在水潭裏，下一刻已攀上10多米的懸崖一躍而下，直插潭底。近日天氣回暖，在西貢四疊潭入口位置雖然有危險指示牌，本月中周末仍有不少市民視若無睹，直接進入。一個下午，已有逾40人攀過岩壁，並有10多人在沒有救生員及安全措施的情況下跳水。

大埔新娘潭在1小時內已有逾50人無視「此路不通」的指示牌，跨過木欄杆，進入照鏡潭瀑布「打卡」，其中不乏家長帶同孩子戲水，有人以「街坊裝」上陣，毫無安全裝備。有行山人士為「打卡」放上社交平台，帶同小孩攀上岩石，站立於懸崖邊緣擺姿勢拍照。

早前營地未關閉，八仙嶺郊野公園內的鶴藪營地最多容納50個4人營，但日前擠滿超過50個營，有市民甚至把帳篷搭建在營地以外。另一邊涌背營地附近，亦有不少人在非合法營地的燒烤場紮營。在船灣淡水湖邊亦有人紮營，甚至自行用石頭搭建火爐，利用樹枝生火煮食，現場留下至少5處生火痕迹。

中國香港旅行遠足聯會主席周國強指，近期遠足初學者人數急升，而且大多不熟悉行山路徑及其存在性危險，甚至沒有充足準備，為一張「打卡相」漠視警告牌，促政府加強教育。

議員姚思榮表示近期有很多市民因無法外遊而轉為本地遊，尤其不少初階行山者因不熟悉環境而誤入危險地方，政府應關注行山人士安全。他建議政府應加派人手巡查行山熱點，適時對違規者作出檢控，並視乎情況增加警告牌數量。

漁護署回應指，今年首3個月共向9名懷疑非法露營人士採取執法行動，而過去3年處理涉及非法露營的檢控個案數字共124宗。

消防處回應指，去年已處理215宗攀山拯救、93宗遇溺及890宗火燒山草事故，當中有逾140人受傷及73人死亡，其中因攀山事故及遇溺身亡數字較前年同期分別上升逾40%及25%。

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