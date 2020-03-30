Dr.東：大腸癌成癌症首位　口服化療見成效

根據衞生防護中心的資料，大腸癌在2016年起已超越肺癌，成為本港最常見的癌症。由於大腸癌初期的徵狀並不明顯，當不少病人發現自己有大便帶血或帶有大量分泌黏液、腹部不適、經常有胃氣，飽脹或胃抽筯等徵狀而求醫，確診時病情已到中期或後期。有腫瘤科專科醫生表示，現時大腸癌中後期的治療方法仍以化療為主，但現時服用化療藥物的方式與以往大為不同，病人可以靠口服化療藥完成療程，有效維持生活質素。

腫瘤科專科醫生羅麗柔表示，香港近年患大腸癌的人數增加，有可能是與人口老化、市民的飲食習慣西化較少進食蔬菜、欠缺運動、肥胖情況普及等問題有關。而大腸癌基本上要到第二期、甚至第三期以上，才會出現明顯徵狀；較大機會根治的原位癌（第零期）或第一期癌症，通常靠篩檢發現。不少患者以為只有出現便血才是大腸癌，甚至即使出現便血仍自恃年輕，以爲「不過是痔瘡罷了」，而未有及早治理；但其實出現便血時，病情可能已到達晚期。

羅醫生續指，曾經在醫院遇到一個五十餘歲、從事地產業的中年男子，對方平日的生活作息不規律、有吸煙及喝酒習慣。當他病發入院時。腸道已出現栓塞，入院三日之內體重下跌約十磅，確診大腸癌時病情已到末期，癌細胞擴散至腹腔、難以做手術根治，最後該病人只存活了約一個月。

羅醫生指，相較其他常見癌症例如肺癌及乳癌，醫學界目前所發現的腸癌基因突變（可用作標靶治療的靶點）較少，因此大腸癌的針對性標靶藥不多。近年開始，興起的免疫治療，亦只對特定患者有效，因此現時治療腸癌的方法仍以化療為骨幹，但羅強調，近年化療不斷改進，不一定要患者受皮肉之苦，可以簡單地在家服用口服化療藥物，而藥物的副作用亦較以往少，不一定要經歷脫髮、嘔吐等情況。

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