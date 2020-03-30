網民熱話：惡婦冇戴口罩　被拒入食店瘋狂爆粗

疫情之下光顧食肆亦要戴上口罩。昨日（29日）有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載片段，一名疑似內地大媽擬進入一間連鎖米線店用餐時，因未有戴上口罩被店員拒諸門外，大媽在門外大吵大鬧，期間粗口橫飛，更咒罵店員「下半世瞓醫院」，非常毒舌。

該間連鎖米線店位於深水埗福榮街，事發於昨日下午約3時半。從貼文者Lee Kimmy上載的影片可見，沒有戴上口罩，拖着行李篋的大媽站在食店門外狂鬧，「慳啲，攞條命去攞錢，死窮鬼！正X街嚟，咁多人死唔見你死，抵死呀臭X！」期間女店員走出，禮貌地向大媽解釋：「唔好意思，冇戴口罩唔畀入，你可以去報警。」大媽聞言將怒氣發洩在女店員身上，「正臭X！唔畀人食唔畀人住，下半世瞓醫院啦，去死啦！」又將手上的疑似紙巾掟向店員。

大媽連環爆粗近一分鐘，在旁「食花生」的途人亦看不過眼，鏡頭外傳出一把男聲，要求大媽離開，「走喇，喺度嘈冇用！」大媽依然故我，再叫對方去死，「死人狗雜種...唔使你幫呀，自己顧自己啦！」直至片末，有人叫大媽別周圍「噴口水」，但大媽仍未收口，繼續多鬧幾句再掟一掟手上行李篋才離開。

網民怒斥大媽自私，唔戴口罩口水狂噴，「好想搵支酒精係咁噴，隔住個mon都覺得啲菌周圍飛」，「自己唔戴口罩即係想快啲死，但又叫人快啲死。」有網民直指大媽無口德，諷刺她，「佢嘅粗口字庫，係咪剩係得臭X？廣東話咁博大精深，搵人教下佢啦」，「來來去去得一句，佢應該畀人鬧得最多係呢句。」

網民有話說：

Jason Fung：佢鬧人方式過於單一，毫無新意

Daniel Chan：依家係邊個嫌命長呀，睇吓邊個瞓醫院先囉

Cally Wong：播毒噴口水正X街

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：