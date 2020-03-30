飲食業界稱社交戒嚴令致食肆人流減半　且難以執行

新冠肺炎嚴峻，港府上周六(28日)推出社交戒嚴令，限制食肆最多4人一枱等，有飲食業界人士指執行上面對很大困難，因一般茶餐廳環境擠迫、座位緊密，要限制每張枱相隔1.5米，餐廳只能坐到大約10名顧客，令人流大幅下跌50%。

中小企食店聯盟召集人林瑞華今早(30日)在電台節目中指，措施實施後人流明顯減少，有餐廳負責人反映，市面難以搜購體溫探熱器，售價亦已被炒貴，最後要以3倍價錢購買。業界批評食肆內要求顧客戴口罩的規例無聊，難以判斷食客是否已食完及要求他們戴回口罩，擔心引起不必要衝突。

至於有建議暫停食肆營運，林認為最重要是政府做好封關及強制隔離，堵截病毒源頭，否則即使食肆停運3個月都無用，只是由業界「埋單」。

食物及衞生局副秘書長陳偉基指，明白飲食業界要監管食客戴口罩當中的困難，但過去不少個案都在餐飲之間將病毒傳播，規例難以列明酒吧顧客「飲幾耐就要戴口罩」，都要靠市民自律。又指，限制每張枱相隔1.5米距離是按專家以飛沫傳播計算，但並非每張枱都需要用尺量度，認為是否屬於聚集可自行判斷，執法人員如認為太密集都可要求散開。

陳稱，食肆人流限制政策實施初期，大部分食肆及市民都合作，食環署昨日(29日)巡查了3000多間食肆，警方亦有去其他公眾場所巡查，暫時未接收到檢控個案，他表示明白公眾要時間熟習新規例，因此昨是以教育及勸喻為主。至於政策會否延長多14日，則要視乎疫情發展。

對於排隊買外賣是否等於聚集，陳指出一般排隊不等同聚集，但警方發現有人阻礙公眾地方，亦有權作出勸喻。而婚宴則屬於餐飲服務及公眾場所聚集，因此要跟從規例指示，限制4人一張枱及距離1.5米。