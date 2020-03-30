新加坡金管局料今年經濟衰退　GDP最多收縮4%

新加坡金管局今日(30日)發布貨幣政策聲明，預期今年經濟將會陷入衰退，而經濟衰退的深度和持續時間存在「極大的不確定性」，料2020年本地生產總值(GDP)收縮1至4%，同時下調核心通脹及整體通脹至負1至0%。

當局展望，鑑於大部分新加坡主要貿易夥伴的經濟活動受到嚴重干擾，預期全球GDP增長將在2020年上半年停滯，甚至收縮。雖然中國顯示出恢復正常的迹象，但新冠肺炎疫情持續爆發，將繼續抑制今年上半年以後的全球增長。許多主要經濟體的財政、貨幣和監管支持將有助於減輕經濟影響，但不太可能改變疲軟的前景。總體而言，主要不確定性仍然存在。

此外，聲明指出，新加坡元的政策匯率區間斜率，下調至每年零升值的水平；維持政策匯率區間的寬度不變。當局表示，坡元已跌至略低於政策區間中位的水平，準備好對過度波動的坡元匯率進行干預，貨幣市場操作將同時為金融體系提供足夠的流動性。

坡元兌每美元回軟，最新企1.4281每美元，每坡元兌港元見5.4289。

事實上，新加坡金管局以匯率作為主要政策工具，是全球唯一利用匯率來控制利率的主要經濟體。當局在2016年4月至2018年4月期間也曾實行坡元不升值的貨幣政策，原因是通脹持續偏低。