首宗違檢疫令案　港男入境報假地址囚3月

為防止外地輸入新冠肺炎確診個案，政府自2月初執行《若干到港人士強制檢疫規例》中有關強制檢疫14日的規定，惟一名男子3月初由內地返港時，向醫護人員虛報地址而被捕。涉案男子成見恭介今（30日)在粉嶺法院承認向獲授權人員提供虛假資料罪，裁判官斥其行為罔顧社會安全，行為自私，令醫護工作徒勞，後果堪虞，判他入獄3個月。

控罪指被告成見恭介（31歲）於本年3月8日，在深圳灣公路大橋深圳灣口岸港方岸區入境大堂，明知地向在執行規例下的職能的獲授權人員、即一名姓羅的註冊護士，提供虛假的接受檢疫的地址。

案情指，被告今年3月8日從深圳灣口岸入境時，應護士要求填寫強制檢疫表格，報稱住在元朗的一間青年賓館，護士當時有向被告解釋表格內容，要他住在指定地址14日。惟被告兩日後擬離境時被截停，他即時被送往曹公潭隔離營。他稍後在警誡下透露，他自前年底開始住在元朗街頭，因想避免入住隔離營才虛報地址。

被告今沒有律師代表，他表示：「隔離咗，冇事囉。」被告求情時透露他已離婚，本任職外賣員，又指自己患抑鬱症，自19歲起便接受治療，現時仍有服藥，並問道:「交咗罰款就可以離閧?」他稱不時會到內地探望「契媽個女」，所以案發時才打算離境。

署理主任裁判官蘇文隆今除戴上口罩外，亦戴上透明面罩以確保衞生。蘇官指被告經測試後，證實他沒有染疫，但仍關注他有否病徵，又問他為何延至今日才認罪。

被告自言上次提訴後被還押，經深思熟慮後決定認罪，希望獲當庭釋放，並謂：「守行為都冇問題!」

蘇官指，被告的測試結果是陰性，故沒有散播病毒的能力，但明言病毒有潛伏期，沒有人能在接受詳細測試前確認自己無恙。蘇官斥被告的行為罔顧社會安全，根本沒有心配合家居隔離，行為自私，令醫護工作變得徒勞無工，造成嚴重後果，決定以4個月作為量刑起點，由於被告最初否認控罪，故法庭只能給予1/4刑期扣減，判他入獄3個月。