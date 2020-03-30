涉於社交平台煽動暴力　保險經紀不准保釋

警方指過去9個月，有人利用網上社交平台鼓勵不守法及煽動暴力，一名32歲保險男經紀被捕，被控3項「煽惑他人有意圖而傷人」罪及一項「煽惑他人犯公眾妨擾」罪，今(30日)被帶到觀塘法院提堂。被告蕭張龍暫毋須答辯。法庭將案件押後今年5月25日等警方進一步調查再訊，期間被告須還押監房看管。

控方指，涉案Telegram 群組有超過1300條訊息，暫時涉案的4條訊息疑由被告在去年11至12月期間發出，涉及殺警、製作氯氣彈及汽油彈，以及阻止港鐵運作等，意圖明顯是嚴重危害警方及公眾人士安全。控方亦透露被告已招認自己是該群組唯一管理人。

控方續指，警方需時檢驗被告的電話及電腦，故要求將案件押後8星期，屆時會轉到東區法院再訊，期間反對被告保釋。

而辯方替被告申請保釋時則指，被告在港土生土長，現時警方針對他的證據不算強，只依賴被告的招認，涉案訊息的所謂意圖也有討論空間。辯方並指，被告是在不自願下作出招認，稍後會正式投訴警方。

裁判官聽畢雙方陳辭後，最終拒絕讓被告擔保，下令他繼續還押監房看管。