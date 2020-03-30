2人違反檢疫限制　分別被判監6周及10天

新冠肺炎肆虐下，港府推出多項防疫措施，包括從內地入境人士需強制隔離14天。2名本地市民因違反規例，被票控違反檢疫期間的限制，2案今日（30日）在西九龍法院提訊。2名被告均承認控罪，其中一人因指想去內地「玩下」，裁判官批評是「自私到極點」，判他入獄6星期；另一人被判入獄10天。

其中一名被告謝永鈺，案情指，他於2月8日經堔圳灣口岸入境，並被要求於2月8日至2月21日，在報稱的荃灣梨木樹邨單位進行隔離。至2月12日早上，他在試圖經堔圳灣口岸離境時被截獲，隨即被送往隔離營，警誡下承認違反隔離令。他今日在庭上指不需尋求律師協助，被問及離境原因時，他指是想「返鄉下探我阿媽，我阿媽病咗」，裁判官判刑時批評被告不負責任，增加公眾危險性，終判他入獄10天。

另一名被告黃義強，案情指，他於2月10日經港珠澳大橋入境，並被要求於2月10日至2月23日，在報稱的深水埗南昌邨單位進行隔離。至2月13日早上，他在試圖經港珠澳大橋離境時被截獲，隨即被送往隔離營，警誡下承認違反隔離令，指在住所隔離感到「好悶」，「想去內地玩下」，他最終被判監6星期。