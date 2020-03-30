涉拍賣會打龍通低價投得村屋　4人保釋候懲

及時雨信貸有限公司兩名信貸部員工，涉串通同友人及拍賣行東主，在一個村屋單位「銀主盤」的拍賣會上「打龍通」，最終用低估價50萬港元購入單位。4人否認串謀詐騙罪，早前於區院經審訊後被裁定罪成，法官今日(30日)聽取求情後，將案件再押後至4月17日量刑，期間待索閱各被告的社會服務令報告，各人獲准繼續保釋。

今日有逾60名被告的親友或公眾到區院法庭旁聽，幾近坐滿法庭，惟未見有如高院及裁判法院般，特別安排旁聽人士隔行而坐的座位安排。

有辯方律師求情請求法庭判緩刑，法官遂問案中有否情有可原之處。辯方回應指串謀詐騙雖屬嚴重罪行，惟案中組織性低，各人的計劃亦不屬周詳，又不涉騙取他人資產，而涉案公司亦容許員工拍賣有關樓宇，被告只是用一些愚蠢的手法，如「打尖」般確保一個得到該物業的機會，且涉案物業本身亦殘破，或未必可在競投方式下獲得更高價格。法官聽罷陳詞，說需時考慮，故押後量刑。

4名被告依次是黃麗敏（33歲）「及時雨」的貸款文員；孫立基（49歲)「及時雨」經理，黃是孫下屬及未婚妻；曾傑俊（54歲），環亞物業拍賣有限公司獨資董事兼股東；戎文碧（44歲），「及時雨」前助理總經理。控罪指，4人於17年2月2日至23日期間，串謀詐騙某些有意購入西貢大埔仔村一個連天台物業的人士，目的使該物業以400萬港元售予黃。