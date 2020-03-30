3月份飆547宗新冠肺炎病例　強制檢疫後確診佔8成

新冠肺炎攻陷全球，香港疫情於本月中迎來第二波爆發，每日確診個案「火箭式」上升，主要原因與歐美國家爆疫，港府實施限制入境措施有關。香港1月與2月的確診宗數分別僅錄得13宗及82宗，每日平均僅錄得數宗個案，惟直至3月17日，港府向所有來自歐洲神根地區人士實施14天強制檢疫，確診病例每日便以雙位數激增，而3月份起至昨日(29日)暫錄得547宗，至今確診病例累計達642宗。

國際疫情於3月開始牽連香港，分析確診個案資料，3月初起陸續有外地旅行團染疫，包括埃及及印度旅行團；然後陸續有來自英國、美國、荷蘭、法國及德國等歐美地區回港人士確診，港府宣布於3月19日向美國及英國等地入境人士實施強制檢疫。措施一出，不少留學生及外遊人士結束行程「衝關」回港，不少人回港前已發病，導致翌日(20日)的確診個案單日激增48宗。而由本月20日至昨日已錄得433宗確診，佔3月份病例達8成。

港府的14天強制家居檢疫措施未能阻嚇外地港人回流，3月底的確診個案中絕大部分有外遊紀錄。以本月28日為例，當日64宗確診個案中，超過70%是外地回港，當日的留學生回流數字亦創新高，確診者中以英國留學生最多，有27人。而昨日錄得的59宗個案，有43人潛伏期身處外地，留學生佔18人。至於其餘確診病例則以酒吧感染群組為主。

港大感染及傳染病中心總監何栢良形容，疫情噴井式上升，香港已進入「戰時狀態」。他指香港已踏入第二波爆發，而港府在實施強制檢疫措施前，有不少個案是於防疫「空窗期」入境，亦即趕在14天強制家居檢疫前「衝關」，以3月10日至18日為例，入境港人多達70,961人，何指一日未過14天潛伏期，這批人士都是危險，並預料會陸續有更多外遊相關的確診個案爆發。