肺炎肆虐上月旅團僅錄200人次　酒店入住率跌至15%

新冠肺炎疫情嚴峻，澳門上周二(24日)公布新一輪防疫措施，禁止所有外國人及過去14天曾到外地的內地、香港和台灣居民入境，對當地旅遊業影響甚大。澳門統計局今日(30日)公布，2月份參團旅客顯著減少至只有200人次；使用旅行社服務外出的澳門居民亦激減98.1%，僅得3000人次，而當中2900人次是透過旅行社購買個人遊服務。

澳門統計局表示，由於2月份入境旅客大幅減少，酒店及公寓2月平均入住率只有15%，按年大跌76.9%，其中5星級酒店入住率更只有10%。

另外，對外商品貿易統計資料顯示，上月貨物貿易逆差為29.6億澳門元。受疫情影響，澳門2月經濟活動減少，進口貨物需求下降，進口貨值是38.7億澳門元，按年下跌30.3%，是自2011年3月以來最低的單月記錄，當中黃金製首飾減少近74%、手提電話減少68%。相反，口罩的紡織材料製品進口則大幅上升8.5倍，醫藥品增加57.6%。至於貨物出口總值為9.1億澳門元，按年下跌1.4%。

而1月至2月的對外商品貿易總額共143.8億澳門元，較去年同期下跌14.4%。累計貨物貿易逆差為102.6億澳門元，同比減少16.4億澳門元。