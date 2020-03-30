警方「踏影」行動打擊青少年罪案拘60人

屯門警區自本年初起，察覺區內青少年參與罪行情況有上升趨勢，當中包括襲擊、傷人、行劫等嚴重罪行，亦包括多宗引起社會關注的結黨欺凌案件。屯門警區助理指揮官(刑事)警司李淑儀指，警區在本月22日至29日進行「踏影行動」，以情報主導，主要針對街黨違法行為，同時針對青少年罪案背後的指使人。

反三合會行動組督察盛尉仁解釋，行動共分兩階段，警方先於區內搜集有關犯罪活動，並鎖定背後教唆、協助青少年犯罪人士，相關罪案包括集體欺凌、刑事恐嚇、「收數」相關的刑事毀壞、非禮及毒品相關案件等。警區刑事部及軍裝警員其後展開行動，在全港各區共拘捕60人。

被捕人士包括32男28女，年齡介乎12至49歲，當中40人未滿24歲，15人報稱為學生，被捕男女分別涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」、「刑事毁壞」、「勒索」、「刑事恐嚇」、「非禮」、「販毒」等罪名。經調查後，警方初步懷疑7名被捕男子有黑社會背㬌。

行動中，警方一共偵破7宗案件，包括搗破1間相信專門服務青少年的無牌酒吧、1個武器庫及3宗毒品相關案件。警方在其中兩宗毒品相關案件中，搗破數個單位懷疑專供青少年在內吸食毒品用，探員在行動中共檢獲21克懷疑毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、「冰」毒及海洛英，亦檢獲相信為販毒所得的逾11萬港元現金。

警員並在搗破的武器庫及酒吧中分別檢獲1把斧頭、1把開山刀、5支鐵通及超過300支酒精飲品。警方亦在行動中以高姿態巡查區內共23處娛樂場所及罪惡黑點。被捕人士中，4人已被警方以「販毒」落案檢控，並於上周間於法院提堂，其餘56人獲准保釋候查。盛強調，相關嚴重罪行，例如販毒，可被判終身監禁，提醒任何人不應以身試法。

屯門警區總督察(調查)黃秀玲補充，指行動目標除拘捕犯罪青少年外，亦希望幫助青少年重回正軌，故在行動中加入社區支援服務計劃，供24歲以下被捕人士參與，並將他們轉介至計劃的服務機構，以減低他們重犯的機會。行動中24歲以下被捕人士，在經初步調查及經其家長同意下，大部分已立即轉介至相關機構參與計劃，將由社工接觸支援。