黑客發動「新冠病毒」網絡攻擊　多達9116宗

網上詐騙包括出售口罩或訛稱其公司正在研發疫苗，誘騙受害者投資等。

新冠肺炎襲全球，黑客亦利用網絡世界對COVID-19(新冠病毒)的廣泛討論進行詐騙及網絡攻擊激增。有雲端安全解決方案供應商發表報告指，以新冠肺炎為主題的網絡釣魚攻擊包括詐騙、品牌偽冒及商業電郵入侵，更偵測到一款以全新勒索軟件CoronaVirus，預計相關攻擊會持續演變並漸趨複雜，攻擊目標由散布惡意軟件、盜取敏感認證、以至金錢詐騙。

該供應商Barracuda發布新一份《威脅焦點報告》，指團隊發現COVID-19相關電郵攻擊持續上升，由2月底至今同類攻擊激增667%。本月1日至23日期間，Barracuda偵測到467825宗電郵攻擊，其中9116宗與COVID-19相關。

截至3月23日，Barracuda偵測到的COVID-19相關攻擊中，54％屬詐騙、34％屬品牌偽冒、11%屬電郵勒索、1％屬商業電郵入侵。

多宗詐騙訛稱提供新冠病毒治療、售賣口罩或聲稱其公司正在研發疫苗，誘騙受害者投資偽冒公司,甚至聲稱來自「世界衞生社群」（World Health Community），假冒世界衞生組織（World Health Organization）要求受害者通過比特幣錢包作出捐款，亦有聲稱來自美國疾病預防及控制中心（CDC）的惡意軟件變體，企圖在用戶點擊惡意連結時盜取其Microsoft Exchange認證。

Barracuda指雖然黑客利用新冠肺炎發動全新網絡釣魚電郵攻擊，一般的電郵安全防禦措施仍然適用，但提醒用戶要對電郵附件及網站連結保持警惕，格外注意收到的陌生的電郵，可能是網絡釣魚攻擊，另外亦要留心要求捐款的電郵。