爆竊UA財務創辦人山頂大宅　智利兄弟判監

「私人貸款之父」、UA財務創辦人長原彰弘，其位於山頂白加道的大宅去年2月遭人爆竊，損失現金連珠寶總值近400萬港元。警方在案發後10天拘捕一對智利籍兄弟，二人今早(30日)在區域法院承認一項入屋犯法罪，各被判監2年4個月。

兩名智利籍被告分別是ROMERO GALLEGOS LUCAS ALEJANDRO(24歲）及CASTRO GALLEGOS GUILLERMO ANTONIO（36歲），庭上披露他們是兄弟關係，首被告以遊客身份入境，次被告則報稱商人，說來港是為了尋找商機。

他們被控於去年2月17日，作為侵入者進入山頂白加道31號C屋，偷竊9隻手錶、兩塊手錶碎片、3條頸鏈、2塊金牌、10枚金幣、1條手鏈、10枚心口針、1隻戒指、1個Bellagio行李箱、現金人民幣80萬元、美金5萬元、日圓1千萬元、新台幣2百萬元，以及一些英鎊和其他外幣。

案情指，屋主長原彰弘在事發日中午離開大宅，出門前已鎖好所有房門，到晚上9時他回家，發現睡房及兩個大廳均有被搜掠過的痕迹。

去年2月27日，警方在港島區拘捕兩被告，並在他們身上起回共值約40多萬港元的失竊財物及現金，不過仍有9隻名錶及9枚心口針無法找回。

警方根據八達通卡記錄，發現兩名被告事發當日曾乘搭15號巴士上山頂；凌霄閣的閉路電視片段顯示，兩被告曾途經芬梨徑，次被告則拖著涉案的一個行李箱。

辯方求情指，兩名被告家境清貧，妹患唐氏綜合症，母又長期坐輪椅，他們為解財困及支付家人醫藥費才犯案。但法官認為就算他們所述的家境真確，也絕非犯案藉口。而涉案失物金額龐大，二人夥同犯案，都是加刑因素，除了及時認罪外，二人並無其他減刑理由，遂判他們各囚28個月。

根據土地登記冊資料，白加道31號建有四幢洋房，案發時遇竊的C屋於2008年由億匯有限公司以近1億8千萬港元購置，該公司的董事為長原彰弘。

長原彰弘多年來經營財務生意，為日本信用保證財務有限公司及世界聯合證券（香港）有限公司董事長，於90年代創立UA亞洲聯合財務有限公司，並擔任董事總經理及行政總裁，將日本私人消費信貸模式帶入本港，素有「私人貸款之父」之稱。