社交戒嚴首個上班日　灣仔午市現白領外賣潮　

香港新冠肺炎疫情加劇，政府上周六(28日)傍晚起實施社交戒嚴令，限食肆每一枱要相隔1.5米，且禁止4人以上聚集。今日(30日)是新措施實施後的第一個工作天，灣仔區內食肆早市十分冷清，到午市時分才有大批上班族用膳，但大部分人選擇買外賣，多間食肆大排長龍等候外賣。

東網記者今到灣仔一帶視察，發現食肆內外形成強烈對比，食肆外大排長龍等候取外賣，堂食則人流稀疏，在附近上班的卓小姐指，自己比較常買外賣，偶爾亦會堂食，但在疫情下，已選擇全部買外賣回辦公室食。她稱因堂食要脫下口罩，餐廳內食客間口水橫飛，加上不知餐具是否消毒，擔心有交叉感染的風險，又指以往每周會和5、6個同事聚餐，但因近期疫情嚴重，已取消所有聚餐，又認為政府有關措施「做慢咗」。

在灣仔工作的曾小姐則表示，自己近日傾向選擇外賣，亦發現今日選擇外賣的人較平日多。她稱未有新措施前，已不敢堂食，因怕有交叉感染，又指相信未來2周會是高峰期，午餐會全部買外賣，回辦公室時亦會盡量在自己座位用膳，減少與同事交流。另外，市民張小姐亦指暫時會選擇外賣，亦會減少與朋友聚餐，批評政府封關措施緩慢。