茶餐廳生意暴跌　3個伙計焗做8人工作

社交戒嚴令一出，食肆生意即受重擊。有灣仔茶餐廳早餐時段的生意已較平日下跌兩至三成，又因疫情推出多項開源節流措施，例如提早2小時關門及推出85折外賣優惠，並將人手壓縮，樓面伙記人數由昔日7至8人，減至現時最低只有3人，冀政府帶頭替他們交租，以紓緩經營壓力。另外，灣仔有部分食肆卻未有遵守規定，餐桌之間距離不足0.5米，亦見有食肆繼續容許4人以上坐在同枱用膳。

在灣仔軒尼詩道屹立30年的檀島咖啡餅店的東主楊先生表示，受疫情影響，生意與以往相距甚遠，今日是新措施實施首個工作日，「早市生意已跌兩、三成」，無奈之下將樓面伙記人數由昔日7、8人，減至現時最低的3人左右，他指昨(29日)有7人家庭聚餐，亦自律分開2張枱坐，又指已作出不少開源節流安排，如提早了2小時關鋪及推出85折外賣優惠，而近日外賣訂單的確有所增加，「但都幫補唔到」。他認為政府應帶頭幫助業界，卻慨嘆說︰「唔知我等唔等到，盡力捱啦」。

另一茶餐廳「8號冰室」老闆楊小姐亦稱，社交戒嚴實施前生意已下跌不少，實施後更是加慘淡，「之前(每日生意)都有6000蚊，依家2000蚊度，好誇張」。她稱因昨日是星期日，附近寫字樓無人上班，生意太少，故並無營業，又提到自去年反修例示威以來，大業主一直無減租，每月要交10多萬港元租金，希望政府可帶頭幫有困難食肆交租，「交兩、三個月租都好，至少唔開都可以捱過嗰疫情」。