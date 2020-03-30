網民熱話：客貨車Cut線唔睇路　累的士齊撞欄

駕駛者在馬路上，一個失誤動作，隨時引發連環意外。近日有客貨車在行駛時，突然在近距離切線，隨後的士收掣不及，率先撞及路中央欄杆，而客貨車亦因此失控，撞攔後再將交通燈撞至倒下。

現場是長沙灣道近南昌街，事發於前日(28日)下午約2時，該車Cam片近日在社交平台流傳，由涉事的士車Cam拍攝，片段所見，現場明顯剛下過雨，地面濕滑，涉事的士沿右線長沙灣道向旺角方向前進，至南昌街交界交通燈位時，一架在中線行駛的客貨車疑為避開前面準備停下的的士，在沒有打燈情況下，突然切線至右線，的士扭軚閃避，結果撞向路中央的行人過路處欄杆，雖然在現場等候過馬路的途人未被撞及，但已被「嚇餐飽」。至於客貨車在閃避時亦失控，撞向路中央欄杆，更將一支交通燈撞至「瞓低」。

事件惹來網民熱議，有人直指客貨車司機是意外罪魁禍首，「貨Van輸晒啦」、「又唔睇鏡又唔睇隔籬」，有人慶幸客貨車最後自炒，「好彩最後撞到，如果畀走甩，其他人就會以為的士自炒」，亦有眼利網民發現客貨車前有一架的士準備停車，「貨Van前面有架的士急停上落客，咁就睇都唔睇就轉線」。

網民有話說

Chiu Yui：最慘係等過馬路嘅行人，嚇餐死

Danny Yau：客貨車佬今次攞八萬找數走唔甩

Ping Kei Chan：最憎啲人，自己條線塞就要即刻Cut，個個以為自己揸車快狠準

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