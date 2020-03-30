最少58宗工作時受感染　團體促新冠肺炎納入職業病

香港新冠肺炎確診個案突破600宗，港府曾表示會探討將新冠肺炎列為職業病，但至今仍未有詳情。有團體今日(30日)向勞工處發公開信，指最少58宗確診個案疑在工作期間中招，包括衞生署醫生、多名空中服務員、酒吧職員等，促請港府盡快將新冠肺炎納入為職業病，讓僱員和家屬可盡快得到補償。

香港工人健康中心的公開信提到，中心及多個工會自2月起已多次表達立場，要求港府將新冠肺炎加入到《僱員補償條例》附表2中，列為可補償職業病之一，以保障勞工的基本福利和權利。勞工處在2月10日亦曾明言當局會於適當時間與持份者商討有關法例的修訂。

該中心分析本港600多宗個案，發現58宗個案有較大機會或因其工作而感染，要求勞工處解答相關個案是否可獲補償等，重申為減少申請補償的過程中可能引起的紛爭及讓僱員和家屬盡快得到補償，該處應將新冠肺炎列為職業病，並涵蓋所有在工作上有直接接觸新冠肺炎風險的僱員。