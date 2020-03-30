疫情恐爆第3波冇床位　議員倡會展作臨時醫院

新冠肺炎確診人數不斷攀升，用於接收確診患者的床位所用無幾，醫管局更會動用400張病床作「第二線隔離病房」（即適合改裝作負壓病房的普通病房），考慮分流病情穩定的病人至這些病房，惟議員郭家麒認為，現時確診人數呈上升趨勢，預計不出1星期這些床位又將用盡，加上武漢即將解封，國內將短期內全面復工，或會引起第3波感染，面對床位不足的情況，郭要求政府將灣仔會議展覽中心作為臨時醫院。

他解釋，事實上紐約、倫敦等大城市都有類似作法，另世衞於3月中亦有清晰指引，在現時資源不足的情況下，應將原本非醫療用途的地方轉為臨時病房，讓低風險、無長期病患、並非兒童、長者及孕婦等，並已在醫院接受一段時間的觀察，毋須氧氣、呼吸機等病人。而根據現時數字，超過8成這類病人，即有症狀但都屬於較輕病情的，都適合入住，但類似臨時醫院仍需要24小時醫療支援，包括病人飲食、清潔，定時量度體溫等。

郭亦呼籲政府及醫管局動用流感高峰期計劃，將低風險及正在康復的普通病人，透過向私家醫院買床位的計劃，將他們轉送私家醫院繼續療養，避免感染新冠肺炎病毒的人，在病房不足的情況下，傳染給高風險、年長病人，他形容這絕對是災難，同時亦促請醫管局應暫停非緊急服務，重新編配時間。

另一名議員黃碧雲則建議政府盡快徵用遠離民居的酒店，包括迪士尼3間酒店，若有其他適合的酒店亦可承包；將亞洲博覽館及郵輪碼頭改裝成隔離中心等。她又認為政府應盡快與私家醫院磋商及合作，如承包私家醫院病床或轉移普通個案去私家醫院，以騰出公營醫院床位。