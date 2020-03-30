房委會將於藍田建兩幢「蚊型」公營房屋　提供900單位

公營房屋短缺，房屋署計劃利用藍田(北)公共運輸交匯處以及附近公園位置，發展兩座「蚊型」公營房屋，分別位於藍田德田街以南及平田街以北用地，地盤總面積分別只有約0.18公頃及0.26公頃，提供500及400個單位，預計在2026年及2031年落成。

政府於2017《施政報告》提到，會透過持續土地用途檢討工作，計劃將25幅土地撥作房屋發展用途。房屋署指其中包括利用藍田(北)公共運輸交匯處作公營房屋發展，即擬建議的德田街公營房屋發展項目，並重置現有的公共運輸交匯處，以提供原有的交通配套設施。

另外亦建議利用毗鄰位於平田街、屬於藍田邨的公園作平田街房屋發展項目，而公園內現有的球場設施會於德田街公營房屋發展內重置。

德田街項目佔地只有約0.18公頃，將建單幢式約38層高之住宅大樓，提供約500個公營房屋1至2人單位，預計人口只有約560人。而平田街項目亦只佔地約0.26公頃，樓高41層，約有400個公營房屋單位，可容納約1120人。按發展計劃時間表，德田街公營房屋發展計劃預計2022年展開，並於2026年落成；平田街公營房屋發展計劃的工程預計於2026年展開，並於2031年落成。