「疫」市下樓價租金跌　謝偉銓籲提前重估差餉

新冠肺炎疫情肆虐，各行各業大受打擊。適逢政府將於下月初發出「徵收差餉/地租通知書」，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓建議，政府應主動提前重估差餉租值，以及再向市民派發1萬元。

謝偉銓解釋，政府現時會每年重估一次「應課差餉租值」，日期為財政年度的前1年的10月1日，2020至2021年度的估值依據日期為去年10月1日。他指新冠肺炎疫情於今年初爆發，住宅物業租金起碼下跌1成，非住宅物業跌幅更大，約3至4成，而去年10月作估值依據是未能反映疫情影響，估計屆時會有不少市民會向差餉物業估價署提出上訴，指如政府提前重估差餉，會令估值貼近市價，也令市民不必浪費時間和金錢上訴。

因應首季繳費通知書將於下月發放，謝偉銓建議政府可先暫緩發放通知書，留待重估後再徵收，亦建議政府可先收取首季差餉，但列明是暫定徵收額，在重估後於第2季徵收時再作扣減。他表明已向財政司司長陳茂波提交有關建議，對方回覆指已指示財經事務及庫務局局長劉怡翔研究。

對於政府研究推出第2輪「防疫抗疫基金」，謝偉銓表示政府早前在財政預算案中曾提出全民派發1萬元，認為現時疫情嚴重，建議政府應加碼再向全民派發1萬元，指做法簡單，亦可避免市民批評支援措施僅協助僱主。